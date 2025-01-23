Финал четырех Кубка Украины Favbet пройдет в Днепре 1 и 2 марта

Жеребьевка полуфиналов состоится в пятницу, 24 января

Матчи Финала четырех Кубка Украины-2024/25 Favbet по баскетболу пройдут в Днепре. Событие состоится в ДК «Шинник» 1 и 2 марта.

Жеребьевка полуфинальных пар состоится в пятницу, 24 января. Ее проведут в перерыве встречи Киев-Баскета и Запорожья.

Напомним, в Финал четырех пробились Днепр, Харьковские Соколы и Ровно. К ним присоединились Черкасские Мавпы в качестве «лаки-лузера».

Действующим обладателем трофея является Днепр. В 2024 году днепряне в финальной встрече в Киеве обыграли Прометей.

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