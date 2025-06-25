Украинец Защук будет обслуживать матчи мужского Евробаскета-2025

Для опытного рефери это уже шестое первенство Европы в карьере

Украинский рефери Сергей Защук получил вызов на матчи грядущего чемпионата Европы-2025 по баскетболу.

Для самого Защука это уже шестой Евробаскет в карьере: ранее арбитр получал назначения на ЧЕ в 2011-м, 2013-м, 2015-м, 2017-м и 2022-м годах.

Напомним, сборная Украины неудачно выступила в отборе на Евробаскет-2025. Команду, которую по ходу цикла принял Айнарс Багатскис, сменивший в должности главного тренера Виталия Степановского, досрочно лишилась шансов на выход в следующую стадию. Сине-желтые проиграли пять матчей подряд, но сумели хлопнуть дверью, обыграв на выезде Португалию в последнем туре.

Групповая стадия пройдет с 27 августа по 4 сентября 2025 года в Латвии, Финляндии, Польше и на Кипре. По четыре лучшие команды из каждого секстета выйдут в 1/8 финала.

Все поединки стадии плей-офф пройдут в Риге. Финальный матч запланирован на 14 сентября.

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