Усик – Дюбуа: все о поединке за титул абсолютного чемпиона

Менее месяца остается до долгожданного поединка 2025 года – битвы за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. В этом материале редакция euro.com.ua со ссылкой на источник собрала всю важную информацию о предстоящем объединительном бою.

Усик – Дюбуа: дата и место боя

Поединок между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на знаменитом стадионе “Вембли” в Лондоне. Для Усика это будет второй бой на этой арене. В 2020 году он уже выходил на “Вембли”, победив Дерека Чисору в своем дебютном поединке в тяжелом весе.

Этот бой станет четвертым для Усика в Великобритании. В 2018 году он одержал победу над британцем Тони Беллью, а в 2021 году победил Эндрю Джошуа в Лондоне, став чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик – Дюбуа: что стоит на кону

На кону в бою Усик – Дюбуа стоят все титулы в тяжелом весе. Усик уже является обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO, а Дюбуа принадлежит пояс IBF.

Усик – Дюбуа: скандал в первом бою

Этот поединок станет реваншем. Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше, и тогда Усик победил британца нокаутом в девятом раунде, защитив свои титулы. Однако в пятом раунде произошел скандальный момент: Дюбуа нанес запрещенный удар ниже пояса, после чего Усик оказался на канвасе. Рефери не засчитал нокдаун и дал украинцу несколько минут для восстановления.

После боя Дюбуа заявил, что его удар был абсолютно законным и что именно он должен был выиграть этот поединок. Несмотря на апелляцию его команды, решение судей было оставлено в силе. Британец нацелен на реванш и уверяет, что в следующий раз он не допустит ошибок.

Усик – Дюбуа: как боксировали после первого боя

После победы над Дюбуа Усик провел два поединка с Тайсоном Фьюри. В мае 2024 года он выиграл у британца разделенным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира, а в декабре того же года одержал победу в реванше и защитил титулы.

Дюбуа, в свою очередь, после поражения от Усика провел три поединка, среди которых нокауты Джаррелла Миллера и Филипа Хрговича, а также защитил титул IBF, победив Энтони Джошуа.

Усик – Дюбуа: рекорды боксеров

На счету Усика 23 победы (14 из которых нокаутом) в 23 поединках, в то время как Дюбуа одержал 22 победы (21 нокаут) в 24 боях. Британец потерпел два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023.

Промо-ролик бою Усик – Дюбуа

После официального объявления о реванше был выпущен промо-ролик боя. «На кону все на Вембли. Даниэль Дюбуа стремится стать первым британским абсолютным чемпионом в супертяжелом весе этого века в грандиозном реванше с Александром Усиком», — говорится в подписи к видео.

Усик – Дюбуа: гонорары боксеров

По данным News Bet365, общий гонорар за бой Усик – Дюбуа составит 203,5 миллиона долларов. Усик получит 132,28 млн долларов, а Дюбуа – 71,22 млн долларов. Это будут самые большие гонорары в карьере обоих боксеров.

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают Усика фаворитом поединка. Коэффициент на его победу – 1,20, на выигрыш Дюбуа – 4,85. Больше всего вероятность победы Усика нокаутом, что оценивается коэффициентом 1,80.

Напомним, мы также писали о том, как Дюбуа начал угрожать Усику.