Тесты перед сезоном 2026 года начнутся в январе

В 2026 году Формула 1 перейдёт на новый технический регламент, который затронет не только силовые установки, но и шасси. Команды практически с нуля строят новые машины, которые необходимо полноценно проверить перед началом сезона, а для Audi и Cadillac предстоящий чемпионат вообще станет дебютным. Поэтому не удивительно, что все команды договорились и согласовали насыщенный график тестов в начале 2026 года.

Стартуют предсезонные тесты необычно рано пятидневной сессией в Барселоне – заезды на испанской трассе пройдут с 26 по 30 января. Затем в распоряжении команды будет почти двухнедельная пауза, во время которой они смогут внести необходимые коррективы в машины.

В феврале 2026 года пройдут две трёхдневные тестовые сессии в Бахрейне. Сначала команды будут работать на трассе Сахир с 11 по 13 февраля, а затем с 18 по 20 февраля.

После завершения тестов в Бахрейне команды Формулы 1 отправятся в Мельбурн, где с 6 по 8 марта пройдёт первый этап сезона – Гран При Австралии.

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