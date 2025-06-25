Неймар подписал новый контракт с «Сантосом» до 2025 года

Бразильский футболист Неймар продолжит свою карьеру в родном клубе «Сантос». 33-летний форвард подписал новый контракт с бразильским клубом, срок которого истечет в 2025 году, сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на официальный сайт клуба. Финансовые детали сделки не раскрываются.

Неймар вернулся в «Сантос» в статусе свободного агента после того, как в январе 2025 года покинул саудовский клуб «Аль-Хіляль», куда он перебрался летом 2023 года с ПСЖ. Его предыдущий контракт с «Сантосом» истекал 30 июня, и теперь форвард вернулся в родной клуб, где и начинал свою карьеру.

Стоит отметить, что Неймар является рекордсменом по стоимости в мировом футболе. В 2017 году он стал самым дорогим футболистом в истории, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Неймар забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи в 12 матчах за «Сантос».

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