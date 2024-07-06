Ламин Ямал пробил на Евро-2024 13 раз и ни разу не забил. Худшая статистика только у Роналду

Не везло обоим

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Во время вчерашнего игрового дня на полях Германии играли сразу два фуболиста, которые больше всего били по чужим воротам. За свои матчи они повысили количество этих ударов.

Представитель сборной Испании Ламин Ямал на протяжении континентального первенства пробил по чужим воротам 13 раз, однако так и не смог отличиться. Это второй показатель на турнире для футболиста, не забившего хотя бы одного гола.

Лидером в этой "номинации" является капитан Португалии Криштиану Роналду. На его счету 20 ударов.

Отметим, что для испанца Евро-2024 стало дебютным в его карьере. А для португальца – шестым, но первым, на котором он не забил головы.

В то же время Ямал оформил три ассиста на ЧЕ, а Криштиану – один.

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