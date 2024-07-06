18-річний українець увійшов в топ-8 гравців, за якими треба стежити на Чемпіонаті Європи U-20 цього року

В список увійшов український центровий Данііл Сипало. 18-річний Сипало провів свій другий сезон у Суперлізі і був гравцем основної ротації «Дніпра»: в середньому за матч у нього 8,2 очка, 5,6 підбирання та один блок за 19,4 хвилини ігрового часу.
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Іван Богданович (Хорватія)
Вік: 19 років (Дата народження: 13 липня 2004)
Зріст: 2.01 м
Клуб: «Цедевіта Джуніор» (Хорватія)
Данііл Сипало (Україна)
Вік: 18 років (Дата народження: 16 серпня 2005)
Зріст: 2.09 м
Клуб: «Дніпро» (Україна)
Діого Сейшас (Португалія)
Вік: 20 років (Дата народження: 11 травня 2004)
Зріст: 2.03 м
Клуб: університет Арканзас (США)
Расмус Андре (Естонія)
Вік: 20 років (Дата народження: 26 травня 2004)
Зріст: 1.98 м
Клуб: «ТалТех» (Естонія)
Недас Холевінскас (Велика Британія)
Вік: 19 років (Дата народження: 1 квітня 2005)
Зріст: 1.96 м
Клуб: «Суррей Скоучерс» (Велика Британія)
Нільс Купер (Швеція)
Вік: 19 років (Дата народження: 18 лютого 2005)
Зріст: 1.92 м
Клуб: університет Каліфорнія, Девіс (США)
Вільямі Вартіайнен (Фінляндія)
Вік: 20 років (Дата народження: 2 березня 2004)
Зріст: 1.95 м
Клуб: Університет Вебер Стейт (США)
Петеріс Пінніс (Латвія)
Вік: 19 років (Дата народження: 17 серпня 2004)
Зріст: 2.13 м
Клуб: ВЕФ (Латвія)
Нещодавно в ризький клуб ВЕФ приєднався Іссуф Санон. 24-річний гравець виступав у попередніх двох сезонах у складі «Прометея».
Фото: FIBA