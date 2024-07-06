18-річний українець увійшов в топ-8 гравців, за якими треба стежити на Чемпіонаті Європи U-20 цього року

В список увійшов український центровий Данііл Сипало. 18-річний Сипало провів свій другий сезон у Суперлізі і був гравцем основної ротації «Дніпра»: в середньому за матч у нього 8,2 очка, 5,6 підбирання та один блок за 19,4 хвилини ігрового часу.

Іван Богданович (Хорватія)

Вік: 19 років (Дата народження: 13 липня 2004)

Зріст: 2.01 м

Клуб: «Цедевіта Джуніор» (Хорватія)

Данііл Сипало (Україна)

Вік: 18 років (Дата народження: 16 серпня 2005)

Зріст: 2.09 м

Клуб: «Дніпро» (Україна)

Діого Сейшас (Португалія)

Вік: 20 років (Дата народження: 11 травня 2004)

Зріст: 2.03 м

Клуб: університет Арканзас (США)

Расмус Андре (Естонія)

Вік: 20 років (Дата народження: 26 травня 2004)

Зріст: 1.98 м

Клуб: «ТалТех» (Естонія)

Недас Холевінскас (Велика Британія)

Вік: 19 років (Дата народження: 1 квітня 2005)

Зріст: 1.96 м

Клуб: «Суррей Скоучерс» (Велика Британія)

Нільс Купер (Швеція)

Вік: 19 років (Дата народження: 18 лютого 2005)

Зріст: 1.92 м

Клуб: університет Каліфорнія, Девіс (США)

Вільямі Вартіайнен (Фінляндія)

Вік: 20 років (Дата народження: 2 березня 2004)

Зріст: 1.95 м

Клуб: Університет Вебер Стейт (США)

Петеріс Пінніс (Латвія)

Вік: 19 років (Дата народження: 17 серпня 2004)

Зріст: 2.13 м

Клуб: ВЕФ (Латвія)

Нещодавно в ризький клуб ВЕФ приєднався Іссуф Санон. 24-річний гравець виступав у попередніх двох сезонах у складі «Прометея».

Фото: FIBA

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