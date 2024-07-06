Формула 2: Антонелли под дождём одержал первую победу

В субботу с утра трассу в Сильверстоуне поливал дождь, то прекращаясь, то начинаясь снова, и асфальт был не просто мокрым – была опасность, что на трассе есть участки со стоячей водой.

Поэтому старт спринта в Формуле 2 был дан с хода, и борьба началась после одного круга позади автомобиля безопасности. Лидерство сохранил Кими Антонелли, гонщик Prema, начинавший спринт с поула, после чего сразу начал наращивать отрыв от пелотона.

Несмотря на сложные условия на трассе, прежде всего ограниченную видимость, старт прошёл без особых происшествий, разве что Оливер Берман, ехавший в конце первой десятки, повредил переднее крыло о чью-то машину, но продолжал борьбу.

Уже на первом круге Габриэль Бортолето приступил к активным действиям и провёл довольно смелый обгон, опередив Джека Кроуфорда и отобрав у американца 4-ю позицию. Лидер личного зачёта Пол Арон, для которого было крайне важно заработать хотя бы немного очков, прорывался вперёд после старта с 12-м позиции и уже ехал десятым.

Было видно, что гонщикам сложно удерживать машины на трассе, и на 4-м круге развернуло машину Хуан-Мануэля Корреа, после чего дирекция гонки приняла решение остановить гонку. Красные флаги были связаны именно с тем, что продолжать в таких условиях было уже опасно.

Все машины вернулись на пит-лейн, что было на руку Берману – механики Prema сразу заменили на его машине повреждённое переднее крыло.

Некоторые гонщики выбрались из своих машин, кто-то оставался в кокпите в ожидании дальнейших инструкций. И вскоре стало известно решение дирекции гонки: рестарт будет дан в 13.40 по местному времени, т.е. уже совсем скоро.

Первая десятка на рестарте выглядела так: Кими Антонелли – Зейн Мэлони – Куш Майни – Габриэль Бортолето – Джек Кроуфорд – Франко Колапинто – Деннис Хаугер – Виктор Мартен – Оливер Берман – Пол Арон.

Поскольку по итогам спринта очки начисляются только восьми лучшим гонщикам, то вполне можно было ожидать, что Арон продолжит пробиваться вперёд в надежде хоть что-то заработать, чтобы укрепить свою лидирующую позицию в личном зачёте.

На трассу выехал автомобиль безопасности, чтобы опытный Бернд Майландер, его бессменный водитель, оценил состояние трассы перед рестартом. Пелотон вернулся с пит-лейн на трассу позади его зелёного Aston Martin Vantage, и было видно, что позади каждой из машин поднимается довольно плотный шлейф брызг. Давать рестарт в таких условиях было рискованно, и пару кругов пелотон ездил за сейфти-каром, а все гонщики делали всё, чтобы хоть как-то прогреть резину.

На 7-м круге борьба возобновилась, и между Майни и Бортолето, напарниками по Invicta Racing, сразу разгорелась весьма острая схватка за 3-ю позицию, но индийский гонщик смог её удержать.

За один круг Антонелли смог оторваться от Мэлони на две с лишним секунды, но на следующем круге круге произошло следующее: Хосе «Пепе» Марти в этих сложных условиях на выходе из 5-го поворота не смог среагировать на замедлившуюся машину Арона и врезался в неё сзади. Оба сошли, и это могло стать решающим моментом сезона, поскольку эстонец лишился возможности заработать очки.

Но на этом же круге с трассы вылетел и его главный соперник, Айзек Хаджар! Французский гонщик сам допустил ошибку, не справился с управлением на мокрой трассе, вылетел на обочину и завяз в гравии.

Выехал автомобиль безопасности. Команда Prema сообщила Антонелли, что через пять минут дождь должен прекратиться.

На 13-м круге дали рестарт, уже второй за время короткой субботней гонки, до финиша которой оставалось всего 8 кругов. Антонелли вновь действовал очень уверенно и уже после нескольких первых поворотов создал отрыв, превышающий секунду.

А вот его напарнику, Оливеру Берману, на повезло: он не смог сдержать натиск Денниса Хаугера, и норвежец его опередил, оттеснив на 10-ю позицию. После чего Оливер пытался контратаковать соперника, но всё закончилось вылетом с трассы, а в это время мимо проехали восемь машин соперников.

Бортолето продолжал ожесточённо атаковать Майни, но тот по-прежнему удерживал 3-ю позицию. Тем временем Антонелли демонстрировал умение пилотировать на мокром асфальте и отрывался от Зейна Мэлони всё дальше: к 15-му кругу его преимущество превысило три секунды.

На 16-м круге Зак О’Салливан ткнул машину Виктора Мартена в попытке отобрать у него 5-ю позицию и в 4-м повороте отправил француза в разворот – очередной сход участника молодёжной программы Alpine явно не прибавил ему настроения.

В это же время Берман, ехавший в самом конце пелотона, сильно замедлился, съехал на обочину и остановился – похоже, вдобавок ко всем приключениям на его машине возникли технические проблемы.

После периода жёлтых флагов и режима виртуального сейфти-кара борьба на трассе возобновилась, но тут же развернуло машину Джошуа Дюрксена, которая совершила пару пируэтов на трассе, однако парагвайский гонщик AIX Racing смог вернуться назад, хотя и на последний позиции.

До финиша осталось два круга, Антонелли комфортно лидировал, оторвавшись от всех уже на шесть секунд, а позади него борьба за позиции продолжалась. Кроуфорд после дуэли, длившейся несколько поворотов, смог опередить Колапинто и выйти на 4-ю позицию.

На последнем круге Бортлето предпринял очередную решительную атаку на Майни, и казалось, что смог его опередить, но его индийский напарник не собирался отдавать 3-ю позицию. Однако Габриэль явно чувствовал, что у него больше прав на место на подиуме, поэтому в двух последних поворотах решил ещё раз рискнуть.

Между двумя машинами команды Invicta Racing произошёл контакт, но обе остались на трассе, и всё закончилось тем, что бразилец таки обогнал напарника, но уже на старт-финишной прямой, причём фактически по обочине.

А победа – кстати, первая в сезоне – заслуженно досталась Кими Антонелли. Более того, он впервые поднялся на подиум в Формуле 2, что, конечно, порадовало и его, и его команду, и Тото Вольффа, который делает ставку на молодого итальянца, которого мы уже в следующем году можем увидеть в Формуле 1.

Поскольку Пол Арон и Айзек Хаджар до финиша не добрались, то их положение в личном зачёте не изменилось: эстонец продолжает лидировать с преимуществом всего в 9 очков, но сегодняшний подиум Габриэля Бортолето позволил бразильцу закрепиться на 3-м месте. Если, конечно, итоги хаотичной дождевой гонки не будут пересмотрены после вмешательства стюардов.

Результаты готовятся…

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