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Теннис

Гаэль Монфис: “Печально, что на Уимблдоне я ни разу не дошел хотя бы до четвертьфинала, это прекрасный турнир”

Французский теннисист Гаэль Монфис пообщался с прессой после поражения от Григора Димитрова на Уимблдоне

Гаэль Монфис: "Печально, что на Уимблдоне я ни разу не дошел хотя бы до четвертьфинала, это прекрасный турнир"

– Гаэль, расскажите о своих чувствах сейчас?
– Я чувствую себя хорошо. Знаете, всегда приятно играть на корте №1 на Уимблдоне, поэтому я чувствую себя хорошо.

– Подытожите свою неделю на турнире, как, по вашему мнению, она прошла?
– Для меня было очень приятно вернуться на Уимблдон после трех лет перерыва. Я провел два великолепных матча, и сегодня снова получил хороший опыт. Так что, знаете, это была неделя радости, но все же, знаете, есть над чем работать. Так что неделя за плечами. Надеюсь, я смогу сохранить положительные вещи, которые случились на этой неделе, на будущее.

– В сегодняшней игре, в частности, казалось, что Григор подает очень хорошо. Почему сегодня было так сложно добыть очки на приеме?
– Да, он подавал очень хорошо, играл очень умно. Он хороший игрок на траве. Переиграл меня везде. Так что для меня это был тяжелый матч, и надо отдать ему должное.

– Вы были чемпионом Уимблдона среди юниоров в 2004 году. Насколько особенным является Уимблдон как место, близок ли он вашему сердцу?
– Я думаю, что здесь очень хорошо. Я всегда говорю, что хотел бы сыграть здесь намного лучше, потому что мне очень нравится это место. Мне нравится атмосфера. К сожалению, я не демонстрирую здесь свой лучший теннис. Мне грустно, что я ни разу не смог дойти здесь хотя бы до четвертьфинала. Это очень тяжело, потому что мне очень нравится Уимблдон. Это прекрасный, очень, очень хороший турнир.

btu.org.ua

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