В IndyCar дебютировали гибридные силовые установки

О том, что американская серия IndyCar в 2024 году перейдёт на гибридные силовые установки, мы рассказывали, и вот этот момент настал. В этот уик-энд на трассе дорожного типа в штате Огайо проходит девятый этап сезона – именно к нему приурочен дебют двигателей нового поколения.

В IndyCar давно идёт соперничество между двумя производителями двигателей – Honda и Chevrolet, но для того, чтобы разработать качественные гибридные силовые установки, моторостроители двух компаний объединили усилия, что стало первым примером подобного сотрудничества.

Новые двигатели тяжелее привычных турбомоторов, что неизбежно скажется на расходе топлива и дистанции между дозаправками, а также на износе резины. Но в какой мере и как всё это будет проявляться в условиях гонок, ещё предстоит выяснить. При этом расчётный прирост мощности должен составить порядка 60 л.с.

Общие настроения в преддверии уик-энда выразил Марк Стилоу, технический директор гоночного подразделения General Motors.

«Думаю, днём в воскресенье мы будем наблюдать за происходящим на трассе и думать: «Вот это да, мы такого не ожидали!» – сказал он.

Если в Формуле 1 в своё время, т.е. уже больше десяти лет назад, гибридные силовые установки разрабатывались с нуля, то в IndyCar пошли иным путём. Существующие 2,2-литровые двигатели V6 с двумя турбокомпрессорами сохранились, но отныне они интегрированы с системой рекуперации энергии, состоящей из мотор-генератора (MGU) и накопителя энергии (Energy Storage System – ESS).

Гибридная часть заключена в отдельный корпус, расположенный между двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач. Процесс рекуперации может проходить и автоматически, и в ручном режиме, контролируемом гонщиком. Считается, что одним из косвенных плюсов новой системы станет возможность запустить двигатель, заглохший в момент разворота машины.

Если удара о барьеры и прочих неприятностей удастся избежать, то гонщик сможет вновь завести машину и как минимум добраться до боксов, а то и вернуться в борьбу, что теоретически может сократить количество периодов жёлтых флагов и появлений автомобиля безопасности.

Лучшее время на первой тренировке дебютного «гибридного» уик-энда показал Алекс Палоу, действующий чемпион IndyCar и лидер личного зачёта. О своих впечатлениях он рассказал так: «Мы не так уж много работали на трассе – полагаю, я проехал только 9 кругов. Думаю, всем хотелось поездить побольше, потому что мы не смогли получить информацию в полном объёме.

Полагаю, все хотят разобраться со всеми аспектами работы этой гибридной системы, а также настроить машину так, как нам хочется, ведь её появление существенно сказывается буквально на всём. В общем, нас ждёт очень интересный уик-энд».

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