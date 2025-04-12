Ф3: Никола Цолов выиграл спринт в Бахрейне

Победой гонщика Campos Racing Николы Цолова завершился субботний спринт Формулы 3 в Бахрейне. Вместе с ним на подиум поднялись Фредди Слейтер и Туука Тапонен.

Обладатель поула Джошуа Дюфек сохранил лидерство на старте. Дебютант Фредди Слейтер, заменивший в команде AIX Racing выступавшего на первом этапе Никиту Бедрина, в четвёртом повороте успешно обогнал Мартиниуса Стенсхорна и поднялся с третьего на второе место.

Лидер чемпионата Рафаэль Камара крайне неудачно начал гонку, едва не заглохнув на старте, и откатился на последнее место. Хорошо стартовал Туука Тапонен, поднявшись с седьмого на пятое место.

На втором круге из девятнадцати Слейтер показал лучшее время, и в начале третьего круга атаковал Дюфека. Манёвр в первом повороте получился чистым, и Фредди вышел в лидеры гонки. Никола Цолов обогнал Стенсхорна в борьбе за третье место.

На четвёртом круге появились жёлтые флаги, и на трассу выехал автомобиль безопасности. Причиной стала остановка Уго Угочукву в третьем повороте после столкновения с напарником по Prema Брандо Бадоером. Бадоер с проколом проехал в боксы за новыми шинами, а для Угочукву гонка закончилась из-за сломанной подвески.

Автомобиль безопасности покинул трассу в конце шестого круга. На рестарте Слейтер сохранил лидерство, а Цолов в первом повороте атаковал Дюфека и поднялся на второе место.

На восьмом круге Тапонен атаковал Стенсхорна в четвёртом повороте в борьбе за четвёртое место, но гонщик Hitech жёстко оборонялся и выдавил Тууку за пределы трассы.

На девятом круге Цолов попытался обогнать Слейтера на торможении в первом повороте, но перетормозил, и Фредди на выходе из первого поворота перекрестил траекторию и остался лидером. Позади лидеров Дюфек откатился с третьего на пятое место, пропустив по очереди Стенсхорна и Тапонена.

На десятом круге Цолов предпринял ещё одну попытку выйти в лидеры – на этот раз в восьмом повороте, и вновь Слейтер отбил атаку. Однако на одиннадцатом круге в первом повороте Цолов смог выйти вперёд. Слейтер попробовал контратаковать в четвёртом, но безуспешно.

Позади Дюфек пропустил ещё нескольких соперников и откатился на восьмое место, а Стенсхорн пропустил Тапонена на третье, чтобы избежать штрафа за выдавливание соперника за пределы трассы на восьмом круге.

На пятнадцатом круге Дюфек и Иван Домингес столкнулись в первом повороте после не самой удачной атаки со стороны гонщика Van Amersfoort Racing. Для обоих гонка закончилась, и на трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности.

Рестарт был дан на восемнадцатом круге. Слейтер попробовал атаковать Цолова – борьба шла на протяжении почти всего круга, и только в 11-м повороте Цолов смог немного оторваться от соперника.

В первом повороте на последнем круге уже Тапонен попробовал атаковать Слейтера, но Туука был недостаточно близко, чтобы манёвр завершился обгоном. Позади них Каллум Вуазен смог обогнать Стенсхорна в борьбе за четвёртое место.

Слейтер попробовал провести атаку в последнем повороте, но Никола Цолов не ошибся и довёл гонку до первой в сезоне победы. Фредди Слейтер в своей первой гонке в Формуле 3 поднялся на подиум. Третье место Тууки Тапонена стало лучшим результатом в его пока ещё короткой карьере в Формуле 3.

Рафаэль Камара финишировал двенадцатым и сохранил лидерство в личном зачёте. Занимающий второе место Теофиль Наэль сошёл с дистанции, а Ной Стромстед заработал одно очко за десятое место и сравнялся с Наэлем.

Пилот Команда Круги 1. Н.Цолов Campos Racing 19 2. Ф.Слейтер AIX Racing 19 3. Т.Тапонен ART Grand Prix 19 4. К.Вуазен Rodin Motorsport 19 5. М.Стенсхорн Hitech TGR 19 6. Т.Трамниц MP Motorsport 19 7. А.Джусти MP Motorsport 19 8. К.Хо DAMS Lucas Oil 19 9. Ч.Вурц Trident 19 10. Н.Стромстед Trident 19 11. Н.Леон Prema Racing 19 12. Р.Камара Trident 19 13. Д.Уортон ART Grand Prix 19 14. Л.Шарп Rodin Motorsport 19 15. М.Боя Campos Racing 19 16. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 19 17. М.Загазета DAMS Lucas Oil 19 18. Т.Интрафувасак Campos Racing 19 19. Б.дель Пино MP Motorsport 19 20. Р.Билински Rodin Motorsport 19 21. Ж.Си Hitech TGR 19 22. Б.Бадоер Prema Racing 19 23. Х.Сагрера AIX Racing 19 -. Д.Дюфек Hitech TGR 14 -. И.Домингес Van Amersfoort Racing 14 -. С.Рамос Van Amersfoort Racing 13 -. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 12 -. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 11 -. У.Угочукву Prema Racing 03 -. Н.Маринанджели AIX Racing 02

Источник