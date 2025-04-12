Ф3: Никола Цолов выиграл спринт в Бахрейне

Победой гонщика Campos Racing Николы Цолова завершился субботний спринт Формулы 3 в Бахрейне. Вместе с ним на подиум поднялись Фредди Слейтер и Туука Тапонен.
Обладатель поула Джошуа Дюфек сохранил лидерство на старте. Дебютант Фредди Слейтер, заменивший в команде AIX Racing выступавшего на первом этапе Никиту Бедрина, в четвёртом повороте успешно обогнал Мартиниуса Стенсхорна и поднялся с третьего на второе место.
Лидер чемпионата Рафаэль Камара крайне неудачно начал гонку, едва не заглохнув на старте, и откатился на последнее место. Хорошо стартовал Туука Тапонен, поднявшись с седьмого на пятое место.
На втором круге из девятнадцати Слейтер показал лучшее время, и в начале третьего круга атаковал Дюфека. Манёвр в первом повороте получился чистым, и Фредди вышел в лидеры гонки. Никола Цолов обогнал Стенсхорна в борьбе за третье место.
На четвёртом круге появились жёлтые флаги, и на трассу выехал автомобиль безопасности. Причиной стала остановка Уго Угочукву в третьем повороте после столкновения с напарником по Prema Брандо Бадоером. Бадоер с проколом проехал в боксы за новыми шинами, а для Угочукву гонка закончилась из-за сломанной подвески.
Автомобиль безопасности покинул трассу в конце шестого круга. На рестарте Слейтер сохранил лидерство, а Цолов в первом повороте атаковал Дюфека и поднялся на второе место.
На восьмом круге Тапонен атаковал Стенсхорна в четвёртом повороте в борьбе за четвёртое место, но гонщик Hitech жёстко оборонялся и выдавил Тууку за пределы трассы.
На девятом круге Цолов попытался обогнать Слейтера на торможении в первом повороте, но перетормозил, и Фредди на выходе из первого поворота перекрестил траекторию и остался лидером. Позади лидеров Дюфек откатился с третьего на пятое место, пропустив по очереди Стенсхорна и Тапонена.
На десятом круге Цолов предпринял ещё одну попытку выйти в лидеры – на этот раз в восьмом повороте, и вновь Слейтер отбил атаку. Однако на одиннадцатом круге в первом повороте Цолов смог выйти вперёд. Слейтер попробовал контратаковать в четвёртом, но безуспешно.
Позади Дюфек пропустил ещё нескольких соперников и откатился на восьмое место, а Стенсхорн пропустил Тапонена на третье, чтобы избежать штрафа за выдавливание соперника за пределы трассы на восьмом круге.
На пятнадцатом круге Дюфек и Иван Домингес столкнулись в первом повороте после не самой удачной атаки со стороны гонщика Van Amersfoort Racing. Для обоих гонка закончилась, и на трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности.
Рестарт был дан на восемнадцатом круге. Слейтер попробовал атаковать Цолова – борьба шла на протяжении почти всего круга, и только в 11-м повороте Цолов смог немного оторваться от соперника.
В первом повороте на последнем круге уже Тапонен попробовал атаковать Слейтера, но Туука был недостаточно близко, чтобы манёвр завершился обгоном. Позади них Каллум Вуазен смог обогнать Стенсхорна в борьбе за четвёртое место.
Слейтер попробовал провести атаку в последнем повороте, но Никола Цолов не ошибся и довёл гонку до первой в сезоне победы. Фредди Слейтер в своей первой гонке в Формуле 3 поднялся на подиум. Третье место Тууки Тапонена стало лучшим результатом в его пока ещё короткой карьере в Формуле 3.
Рафаэль Камара финишировал двенадцатым и сохранил лидерство в личном зачёте. Занимающий второе место Теофиль Наэль сошёл с дистанции, а Ной Стромстед заработал одно очко за десятое место и сравнялся с Наэлем.
|Пилот
|Команда
|Круги
|1. Н.Цолов
|Campos Racing
|19
|2. Ф.Слейтер
|AIX Racing
|19
|3. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|19
|4. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|19
|5. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|19
|6. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|19
|7. А.Джусти
|MP Motorsport
|19
|8. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|19
|9. Ч.Вурц
|Trident
|19
|10. Н.Стромстед
|Trident
|19
|11. Н.Леон
|Prema Racing
|19
|12. Р.Камара
|Trident
|19
|13. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|19
|14. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|19
|15. М.Боя
|Campos Racing
|19
|16. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|19
|17. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|19
|18. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|19
|19. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|19
|20. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|19
|21. Ж.Си
|Hitech TGR
|19
|22. Б.Бадоер
|Prema Racing
|19
|23. Х.Сагрера
|AIX Racing
|19
|-. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|14
|-. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|14
|-. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|13
|-. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|12
|-. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|11
|-. У.Угочукву
|Prema Racing
|03
|-. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|02