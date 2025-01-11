Формула E: Паскаль Верляйн завоевал поул в Мехико

В этот уик-энд мексиканский автодром имени братьев Родригес принимает второй этап нового сезона Формулы E, и квалификацию на этой трассе вновь, как и в прошлом году, выиграл Паскаль Верляйн.

Гонщику заводской команды Porsche это принесло три бонусных призовых балла; более того, это стало его четвёртым подобным достижением на трассе в Мехико, а это своего рода рекорд.

Гонщики Porsche сегодня вообще были недосягаемыми для соперников, ведь второй результат показал Антониу Феликс да Кошта, напарник Верляйна. С третьей позиции в гонке будет стартовать Жан-Эрик Вернь, двукратный чемпион Формулы E, выступающий за DS Penske, а рядом с ним на втором ряду поля будет стоять Nissan Оливера Роулэнда.

Далее в итоговом протоколе квалификации расположились Jaguar Митча Эванса, победителя гонки в Сан-Паулу и лидера личного зачёта, а также гоночный электромобиль Макса Гюнтера, напарника Верня. Гонщик Andretti Джейк Деннис стартует седьмым, Эдоардо Мортара, выступающий за Mahindra – восьмым.

Метеопрогноз обещал дождь, однако сессия прошла на сухой трассе, хотя без неожиданностей всё равно не обошлось. Например, результаты Ника Кэссиди, напарника Эванса, и Себастьена Буэми, гонщика Envision Racing, позволили им выйти в финал квалификации, но их лучшие круги были аннулированы, и в итоге они откатились в самый конец стартового поля.

Да Кошта в решающей попытке был быстрее напарника на первом и третьем секторах круга, но допустил ошибку в шикане, поэтому поул достался Верляйну. Конечно, португалец расстроился и по радио пожаловался команде на не идеальное поведение машины. Роулэнд тоже ошибся, но на последнем секторе круга и тоже не обрадовался, поскольку считал, что вполне мог претендовать на поул.

По словам Антониу Феликса да Кошты, выигравшего титул в электрической серии в 2020 году, гонка обещает быть хаотичной, тем более что обгонять на этой трассе непросто. Впрочем, нет сомнений, что он попытается опередить своего напарника и действующего чемпиона Формулы E Верляйна, чтобы закрепить, а то и улучшить своё положение в личном зачёте, ведь на первом этапе сезона он финишировал вторым и занимает 2-е место в турнирной таблице.

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