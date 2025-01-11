Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в бою Дюбуа – Паркер

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Именитый британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился мыслями о предстоящем титульном бое за пояс IBF между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

«Я бы поставил свои деньги на победу Дюбуа в этом бою. У Даниэля есть все необходимое, чтобы нокаутировать Джозефа Паркера. Дюбуа сильнее и голоднее к победам. Он сейчас на ходу, его не остановить», – сказал Чисора.

Ранее именитый британский ветеран хэвивейта Дерек Чисора высказался о бое между бывшими чемпионами мира из Англии – Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

sport.ua