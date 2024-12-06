«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко собирается возобновить боксерскую карьеру, чтобы побить рекорд Формана и стать самым возрастным чемпионом в истории. Это решение легендарного боксера вызвало смешанную реакцию в боксерском мире.

Издание Worldboxingnews раскритиковало идею возможного поединка Кличко с Тайсоном Фьюри:

«Бой Фьюри, который имеет отличную форму, и Кличко, не выходившего в ринг семь лет, вызывает массу вопросов и справедливо критикуется болельщиками. Идея встречи одного из лучших боксеров мира с постаревшим ветераном не вызывает особого интереса. Этот поединок поддерживает и продвигает Турки Аль-Шейх, и возникает вопрос: «Разбирается ли он в боксе?».

Большинство фанатов считает, что бой Фьюри – Кличко относится к тем поединкам, которые никто не хочет видеть. Владимир не дрался в ринге с тех пор, как проиграл Энтони Джошуа и еще тогда его карьера начала идти вниз. Возвращение через семь лет точно не сделает его лучше», – констатируют специалисты.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира Амир Хан не советует Кличко возвращаться в ринг.

sport.ua