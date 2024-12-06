Лиам Лоусон: Я надеюсь выйти в финал квалификации

Аюму Иваса вернулся за руль RB в первой сессии свободных заездов Гран При Абу-Даби, заменив на один час Юки Цуноду. Ранее в этом году японский гонщик участвовал в первой тренировке на домашнем этапе в Сузуке.

Лиам Лоусон отработал обе сессии, и во второй показал почти такое же время, что и его напарник – в протоколе гонщиков RB разделили всего 0,006 секунды.

Юки Цунода (10-й): «Вполне хорошая пятница. Как и планировалось, я пропустил первую тренировку, но вторая прошла гладко, и я остался доволен машиной. Мы опробовали разные решения, и начали уик-энд лучше, чем в Катаре на прошлой неделе. Отрывы минимальные, и каждая сотая секунды имеет значение.

Судя по всему, шинам придётся непросто на этой трассе – я чувствовал, как баланс машины менялся по ходу отрезка, но мы изучим телеметрию и постараемся сложить завтра всё вместе. Важнее всего, что мы чётко понимаем, что нужно делать в оставшиеся дни уик-энда».

Лиам Лоусон (11-й): «Машина выглядит неплохо, и мы ещё сможем поработать в тренировке перед квалификацией. Мы в хорошей форме, хотя немного отстаём, но и все остальные тоже. По сравнению с прошлым этапом мы в более сильной позиции и больше уверенны в машине. В то же время, команда пока не на тех позициях, на которых хочет быть, особенно если сравнить с Haas – Нико Хюлкенберг показал третье время. Необходимо сократить это отставание, но начало хорошее.

Я надеюсь выйти в финал квалификации, но отрывы в пелотоне минимальные. Мы будем восьмыми, если отыграем одну десятую, и шестнадцатыми, если потеряем эту десятую. Как я сказал, отрывы минимальные, так что в этом уик-энд предстоит побороться».

Аюму Иваса (17-й в первой сессии): «Ещё один потрясающий день для меня. Мне очень понравилось, и я доволен машиной – больше, чем в предыдущий раз, когда я садился за руль Формулы 1. Я надеюсь, что команда получила полезную информацию, которую мы собрали во время сессии.

Мне было несколько сложно набрать темп, поскольку мы постоянно тестировали разные вещи, но ближе к концу сессии я смог поработать с новыми шинами. В целом, я доволен тем, как всё прошло – полезный опыт для моего будущего».

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