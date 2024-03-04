Норрис: Надеюсь, эта гонка останется худшей в сезоне

Гонщики McLaren, комментируя итоги Гран При Бахрейна, считают, что сезон они начали неплохо, учитывая, что эта трасса не лучшим образом подходит машине MCL38.

Ландо Норрис (6-й): «По сравнению с тем, что было год назад, сейчас всё гораздо лучше – это факт. По-моему, день неплохой, хотя простым его не назовёшь. Мы были способны на такой же темп, что и Mercedes – это как раз тот уровень, на котором мы и рассчитывали быть. Это уже повод для радости. От Ferrari и от Red Bull мы отстаём довольно сильно, но и это можно было ожидать.

Баланс машины был не лучшим, условия на трассе изменились, ветер был намного тише, чем мы предполагали, и непохоже, что это нам помогло. Но своей работой я доволен, хотя можно было бы добиться большего, в том смысле, что я хотел опередить Джорджа Расселла, ведь до него оставалось не так уж много. И всё-таки у меня такое чувство, что я выжал из машины почти всё, это меня радует.

Впрочем, если посмотреть статистику наших выступлений в Бахрейне, то на этой трассе нам не удавалось добиться высоких результатов, и такое начало сезона, как сегодня, можно считать вполне позитивным. Мы теперь знаем, на каком уровне находимся, и, например, в конце прошлого года мы немало гонок провели очень здорово. Но и тогда Mercedes и Ferrari нас опережали, поэтому я надеюсь, что сегодняшнее выступление останется худшим в этом сезоне, а на трассах, которые больше подходят нашей машине, мы сможем рассчитывать на более высокие результаты».

Оскар Пиастри (8-й): «Вероятно, 6-е и 8-е место – не те позиции, на каких мы хотим быть, но и плохим такой старт сезона не назовёшь. Пока сложно предсказывать, как для нас сложатся следующие гонки, поскольку они пройдут на совершенной иных по характеру трассах, и скорости в Джидде, Мельбурне и Сузуке будут намного выше. Но я искренне считаю, что, поскольку сегодня мы оба заработали очки, то такое начало чемпионата можно считать вполне достойным.

В межсезонье, учитывая опыт моего дебютного сезона в Формуле 1, я прежде всего работал над тем, чтобы повысить гоночный темп и научиться лучше работать с резиной. Полагаю, сегодня с этим всё было неплохо, несмотря на непривычно прохладную погоду, поэтому я не особо расстроен такими результатами. Разве что вчерашнюю квалификацию можно было провести более уверенно. В общем, моя главная задача в том, чтобы научиться всё собирать воедино и добиться более высокой стабильности».

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