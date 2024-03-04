Вернидуб: Потеря первого места – временная

Кривбасс будет бороться до конца за чемпионство в украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщил главный тренер криворожцев на пресс-конференции после матча с Шахтером.

«У команды самый высокий боевой дух. Убежден, что потеря первого места – временная. Впереди еще много встреч. У Шахтера также, как и у Динамо, еще есть перенесенные поединки, которые должны сыграть. Пусть они проводят свои матчи , а мы будем бороться до конца. После завершения чемпионата подытожим результат.Главное – получать удовольствие от футбола и как можно быстрее забывать о неудачах, двигаться дальше.Знаю, что мои ребята понимают это и будут готовиться к следующей игре с Оболонью», — отметил Вернидуб.

Кривбасс после поражения от Шахтера (2:5) сейчас занимает второе место в УПЛ — с 37 очками в активе. В следующем туре криворожцы примут киевскую Оболонь. Игра состоится 9 марта.

Раньше СК Днепр-1 одолел Оболонь, а Александрия в большинстве сыграла вничью с Зарей.

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