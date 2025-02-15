Катарские инвесторы заинтересованы в покупке Тоттенхэма

Группа частных инвесторов из Катара проявляет интерес к приобретению «Тоттенхэма». По информации источников, потенциальные покупатели не связаны с Qatar Sports Investment (QSI) или шейхом Джассимом и действуют исключительно в частном порядке. Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой на The Guardian.

Формат сделки и роль Дэниела Леви

Инвесторы намерены получить полный контроль над клубом, однако сделка может быть реализована поэтапно. Один из рассматриваемых сценариев предполагает, что Дэниел Леви, нынешний владелец «шпор», останется в клубе в должности исполнительного директора.

Леви владеет «Тоттенхэмом» с 2001 года. Под его руководством клуб стал одним из самых прибыльных в мире, а по итогам 2024 года операционная прибыль составила 160 миллионов долларов. В последнее время руководство клуба активно ищет внешних инвесторов для дальнейшего развития.

Ситуация «Тоттенхэма» в сезоне

В текущем сезоне «Тоттенхэм» испытывает сложности в чемпионате. Команда Анге Постекоглу занимает 14-е место в АПЛ, а также уже вылетела из Кубка Английской лиги и Кубка Англии. Единственным шансом на трофей остается Лига Европы, где клуб сумел выйти сразу в 1/8 финала.

Ближайший матч

Свое следующее противостояние «шпоры» проведут 16 февраля, принимая на своем поле «Манчестер Юнайтед».

Ранее Тоттенхэм потерял своего центрбека до конца сезона из-за серьезной травмы.