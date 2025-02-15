Александр Усик: Бой с Чисорой возможен, но не сейчас

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) прокомментировал возможность повторного поединка против Дерека Чисоры (36-13, 23 КО). По словам украинского боксера, он не исключает такой вариант, но пока сосредоточен на других целях. Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой на Fightnews.

«Дерек — замечательный человек. Его последний бой был отличным, мне он понравился. Точно не знаю сколько, но кажется, что в одном эпизоде он выбросил больше 15 ударов. Бог ты мой, Дерек, ты в отличной форме, вау», — отметил Усик.

Будущее возможного реванша

Говоря о повторной встрече с Чисорой, Усик подчеркнул, что такой бой возможен, но не в ближайшее время.

«Бой с Дереком? Я думаю, что это возможно, но не сейчас. В будущем я хочу устроить поединок на стадионе в Киеве, но сейчас это невозможно, потому что у нас идет война», — добавил чемпион.

Сейчас Усик ожидает исхода боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде. Именно победитель этого противостояния станет следующим соперником украинца.

Планы на завершение карьеры

Ранее Усик заявлял, что проведет не более двух боев перед завершением карьеры. Первым должен стать поединок против триумфатора дуэли Дюбуа-Паркер, а второй соперник пока остается неизвестным.

Последний бой Чисоры и интерес к реваншу с Усиком

В ночь с 8 на 9 февраля 41-летний Чисора уверенно победил Отто Валлина единогласным решением судей (114-112, 116-110, 117-109), дважды отправив шведа в нокдаун. После боя британец обратился к публике с вопросом, с кем им хотелось бы увидеть его следующим соперником. Наибольший ажиотаж вызвали имена Александра Усика и Энтони Джошуа.

Напомним, что Усик и Чисора уже встречались в ринге в октябре 2020 года. Тогда британец навязал украинцу тяжелый бой, но не выдержал темпа на длинной дистанции. В итоге Усик победил единогласным решением судей.

Ранее Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте.