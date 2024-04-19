Instagram usykaa

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о стоимости тренировочных лагерей украинца. Функционер отметил, что это очень затратно по деньгам, а также сообщил о сложности в поиске спарринг-партнеров.

– Обычно в рамках подготовки к важным чемпионским боям спарринг-партнерам платят гонорар около 1000 долларов в неделю, обеспечивают бесплатное проживание, питание и перелет. В итоге в тренировочный лагерь братьев Кличко желали попасть почти все боксеры – набраться опыта в спаррингах с лидерами дивизиона и немного подзаработать. С тренировочным лагерем Усика сейчас такая же история?

– Вряд ли сейчас найдешь достойного супертяжеловеса, готового получать по «кабине» за тысячу. Эти цифры уже давно стали больше. Однако попасть в лагерь Усика или Кличко в первую очередь хотели не из-за денег, а из-за приобретаемого там опыта и его за деньги не купить.

– Сколько обходится тренировочный лагерь сейчас? Сколько обходился, когда Александр готовился к бою с Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа?

– Это сотни тысяч долларов.

– Во время тренировок Владимира Кличко в лагере на мониторах крутились записи боев его следующего соперника. У Усика такой фишки нет?

– Основная фишка Усика – это думать о своей работе. Ставить цели и добиваться их. Он не концентрируется на сопернике. Это помогает ему держаться в отличном психическом состоянии и переезжать их своими навыками и умениями, а не бороться с ними.

Ранее Красюк рассказал, почему бой Усика и Даниэля Дюбуа прошел в польском Вроцлаве.

sport.ua