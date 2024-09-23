Легендарный Леннокс Льюис назвал цель Дюбуа после нокаута Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Легендарный бывший боксер Леннокс Льюис высказал мнение о планах на будущее Даниеля Дюбуа после сенсационной победы нокаутом над Энтони Джошуа.

59-летний Льюис заявил, что Дюбуа является теперь большой проблемой для победителя реванша Александр Усик – Тайсон Фьюри, который запланирован на декабрь этого года.

«Я думаю, что он хорошо выступает [против них], а сейчас он настроен позитивно. Уверен, его следующая цель – стать абсолютным чемпионом», – заявил Льюис.

Ранее Леннокс Льюис оценил вероятность завершения карьеры Джошуа.

sport.ua