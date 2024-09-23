Эксперт по итальянскому футболу – о тактике Юрича: Ему придется либо менять игроков, либо меняться самому

Но Довбик остается в центре проекта

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский специалист по итальянскому футболу Юрий Шевченко высказался о роли нападающего сборной Украины Артема Довбика в "Роме" при Иване Юриче.

“Вся игра на Довбика – ничего не меняется. Артём остается в центре проекта, другое дело, что нападающие Юрича никогда не были результативными. Но у Юрича никогда не было таких игроков, как Дибала и Соуле".

Читайте также"Они могут играть вместе". Новый тренер Ромы – о тройке Дибала, Довбик и Соуле

"Здесь вообще все не для него – у "Ромы" нет мощных выносливых вингбеков, а технических игроков больше, чем физически сильных. Вызов для тренера, которому придется либо менять игроков, либо изменяться самому”, – говорится в сообщении телеграмм-канала.

В четверг "волки" стартуют в Лиге Европы в матче против Бильбао.

www.ua-football.com