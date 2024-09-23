Фернандо Алонсо: Физически тяжёлая гонка

Фернандо Алонсо заработал очки для Aston Martin в Сингапуре, его напарник Лэнс Стролл финишировал 14-м…

Фернандо Алонсо (8-й): «Физически тяжёлая гонка, но мы справились и заработали несколько очков. Мы использовали «подрезку» в борьбе с соперниками, сменив резину на несколько кругов раньше, и это сработало.

По правде говоря, управлять машиной было непросто весь уик-энд, но в итоге мы добились очень хорошего результата, финишировав всего в нескольких секундах за Ferrari.

В ближайшие недели нас ждёт напряжённая работа в Сильверстоуне, чтобы постараться улучшить наши результаты к Остину».

Лэнс Стролл (14-й): «Сложный уик-энд в Сингапуре. На круге выезда из боксов я почувствовал странную вибрацию, команда быстро сработала, заменив комплект тормозов в качестве меры предосторожности. Большое спасибо механикам, они быстро решили этот вопрос в такую жару.

Мы знали, что гонка будет сложной, и страдали от тех же проблем, что и вчера – со сцеплением и балансом. В Остине нас ждёт совсем другая трасса, будем надеяться, что она лучше подойдёт нашей машине».

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