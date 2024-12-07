Магнуссен: Надеюсь, в гонке мы сможем отыграться

Гонщики Haas F1 Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен показали в квалификации в Абу-Даби 4-й и 15-й результаты соответственно, однако немец получил штраф, из-за чего потеряет на старте три позиции. Его напарник, наоборот, поднимется на одну позицию вверх, поскольку Шарль Леклер тоже оштрафован и переместится на последний ряд стартового поля.

Нико Хюлкенберг (4-й): «Безусловно, я рассчитывал, что смогу показать результат, который позволит пройти в первую десятку, поскольку весь уик-энд мы были на этом уровне, а машина производила очень неплохое впечатление. И всё-таки, когда я показал 4-е время, это превзошло все мои ожидания и надежды.

Я уверенно провёл квалификацию благодаря действительно быстрой машине и огромным усилиям всей команды. Думаю, завтра нас ждёт плотная и тяжёлая борьба, ведь в последнее время Alpine выступает очень неплохо, но мы все очень близки по скорости, поэтому многое будет зависеть от того, как сложится гонка, и от выбора тактики.

Лично для меня важно, чтобы мы отработали как можно лучше, не упустили ни единой возможности, и чтобы завершения воскресного вечера было по-настоящему удачным».

Кевин Магнуссен (15-й): «Немного обидно, что моя последняя квалификация в Формуле 1 сложилась не лучшим образом из-за того, что на моей машине было повреждено днище. Но завтра надо обязательно постараться всё сделать правильно.

Мы должны как можно лучше провести гонку, отыгрывая позиции, ведь машина однозначно это позволяет. После первой попытки в первой части квалификации я был третьим и думал, что всё должно сложиться отлично.

Соперники быстры, поэтому завтра нам придётся непросто, но надеюсь, что завтра мы сможем в какой-то мере отыграться».

Айо Комацу, руководитель команды: «Квалификация оставила неоднозначные впечатления. Машина была способна на отличный темп, и я думаю, что оба гонщика тоже показали прекрасную скорость. К сожалению, когда Кевин пытался уйти с траектории Льюиса Хэмилтона, он наехал на поребрик, и его машина получила значительные повреждения.

Во второй сессии аэродинамика его VF-24 работала уже не столь эффективно, потому у Кевина уже не не было шансов пройти в финал.

Нико в первой сессии опередил на пит-лейн машины, которые были перед ним, а это нарушение правил, поэтому мы получили штраф и на старте потеряем три позиции. Хотя это расстраивает, в финальной сессии и вообще в течение всего уик-энда он показывает великолепную скорость, поэтому в гонке приложим все усилия, чтобы отыграть как можно больше позиций».

Источник