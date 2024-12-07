Грицив – Вервейко: украинец оказался легче на 15 килограммов

Александр Грицив

7 декабря в Софии (Болгария) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе за титул чемпион мира по версии WBA Regular. В ринге сойдутся обладатель титула Мануэль Чарр (34–4, 20 KO, Германия) и претендент Кубрат Пулев (31–3, 14 KO, Болгария).

В андеркарде вечера бокса выступит украинский спортсмен супертяжелого веса Александр Грицив (8–0, 6 КО). Его соперником станет поляк с украинскими корнями Сергей Вервейко (11–6, 7 КО).

Накануне боя состоялась традиционная церемония взвешивания. Боксеры показали следующий вес:

Александр Грицив – 106 кг

Сергей Вервейко – 121 кг

Александр Грицив провел восемь поединков на профессиональном ринге и одержал восемь побед (шесть нокаутом). В сентябре 2024 года провел последний бой – победил чеха Адама Коларика единогласным решением судей. Бой длился все отведенные восемь раундов.

sport.ua