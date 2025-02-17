Дрался с обоими. Супертяж дал прогноз на бой Дюбуа и Паркера

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Британский супертяж Джо Джойс дал оценку поединку Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера, которые 22 февраля проведут бой за титул IBF супертяжелого веса.

«Мне очень интересен этот бой. Пусть победит сильнейший. Я дрался с обоими, поэтому небольшое предпочтение отдаю Паркеру. Но у Дюбуа есть шанс выиграть нокаутом».

«Это будет классный бой, где многое будет зависеть от настроя боксеров в этот конкретный день», – сказал Джойс.

Джойс в своих боях победил и Паркера, и Дюбуа.

Усик рассказал, какой результат будет в бою Дюбуа – Паркер. На кого ставят?

sport.ua