Red Bull и Honda проведут гоночное шоу в Токио 2 апреля

После шестилетнего перерыва Red Bull Racing и Honda решили вновь объединить усилия, чтобы провести яркое гоночное шоу в столице Японии.

Red Bull Showrun пройдёт в Токио 2 апреля – в предыдущий раз что-то подобное команда и её японские партнёры устраивали в 2019 году. За эти шесть лет гонщики команды, выступая на машинах с силовыми установками производства Honda, одержали 63 победы, Макс Ферстаппен выиграл четыре чемпионских титула, а Red Bull Racing дважды завоевала Кубок конструкторов.

В конце 2025 года столь успешное сотрудничество завершится, но в преддверии Гран При Японии, запланированного на 6 апреля, в Токио состоится во всех смыслах громкое событие с участием Макса Ферстаппена, Юки Цуноды и других гонщиков Red Bull и Honda. Детальную информацию о нём организаторы обещают сообщить позже.

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