Монтойя: У Дуэна контракт не до конца сезона

Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что Серхио Перес и Франко Колапинто могут продолжить карьеру в Alpine, если новичок Джек Дуэн не справится.

Хуан-Пабло Монтойя: «Перес мог бы привести в Alpine своих спонсоров, помочь команде экономически, но он может создать ещё больше проблем. Многие говорят о Колапинто – это тоже вариант, но всё зависит от того, как выступит Дуэн.

Я слышал, что у Дуэна контракт не до конца сезона, а на определённое колиечтсо гонок, чтобы команда могла найти варианты, если у него не получится.

В Формуле 1 нет черного и белого, здесь много серых зон. У Дуэна есть контракт, но уже сейчас многие предполагают, что его заменит Колапинто. Вариант с Пересом пока не рассматривают.

Перес всегда очень помогал команде, да и всей Формуле 1 в Южной Америке. Его расставание с Red Bull racing не было простым. До меня дошли слухи, что все было не так уж хорошо».

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