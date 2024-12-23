«Мог побить сильнее». Экс-соперник Кличко – о поединке Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

Украинский боксер Александр Усик (23–0, 14 КО) победил в реванше британца Тайсона Фьюри (34–2–1, 24 КО) единогласным решением судей. Поединок в супертяжелом весе состоялся в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бывший соперник Владимира Кличко – Кубрат Пулев – прокомментировал поединок украинского боксера:

«Наконец-то нормальные судейские записки. Не такие, как были в прошлом поединке. Тогда Усик побил Фьюри намного сильнее. Александр хорошо подготовился к реваншу, он мог побить Тайсона намного сильнее. Возможно, он что-то изменил и в этот раз был лучше, чем в первом бою», – сказал Пулев.

Ранее сообщалось, что Александр Усик дал интервью и рассказал о возможных соперниках.

sport.ua