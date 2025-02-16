Формула E: Первая победа Барнарда уже не за горами

20-летний британец Тейлор Барнард, выступающий в Формуле E за McLaren, в этот уик-энд удивил многих, и дело не только в том, что он стал самым молодым в истории электрической серии обладателем поула.

Городская трасса в Джидде принимала сдвоенный этап чемпионата мира по гонкам на электромобилях, и Тейлор поднялся на подиум и в пятницу, и в субботу, продемонстрировав отменную стабильность. Сначала он финишировал третьим, затем выиграл субботнюю квалификацию и завершил саудовский уик-энд, заняв 2-е место во вчерашней гонке.

Стоит добавить, что первая гонка отличалась тем, что в ней впервые было введено правило обязательного пит-стопа с экспресс-подзарядкой бортовых аккумуляторов (Pit Boost), что, разумеется, влияло на выбор тактики. А в субботу борьба на трассе проходила по более традиционному для Формулы E сценарию, и Тейлор в обоих случаях действовал продуманно и правильно, продемонстрировав настоящую зрелость.

После этого он заявил, что его первой победы осталось ждать не так уж долго.

«Она не так уж далека, – сказал Барнард, после столь удачного уик-энда поднявшийся на вторую строчку личного зачёта. – Полагаю, сейчас я просто собираю воедино все составляющие, но однозначно, что моя цель – победа. Когда машина позволит за неё бороться, я, конечно, сделаю всё, что в моих силах. Пока же основная задача в том, чтобы просто зарабатывать очки, стараясь, чтобы их было побольше. Это важно для меня и для нашей команды, а победы придут.

Перед началом уик-энда я не ожидал, что заберу домой три кубка (в том числе за поул) и заработаю столько очков. О большем я не мог и мечтать. Команда отлично сработала, предоставив мне прекрасную машину, и я смог всё сделать, как надо.

Вторая гонка уик-энда очень существенно отличалась от пятничной. Нам пришлось регенерировать энергии на 10% больше, чем в первой гонке, и я знал, что удержать лидерство на протяжении всей дистанции будет невозможно. В какой-то момент пришлось сбавить темп и постараться более активно, чем соперники, заняться рекуперацией энергии. И мне это удалось, так что я очень рад, что после старта с поула финишировал вторым».

Разумеется, после столь удачного уик-энда в Джидде Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, не скупился на похвалы в адрес своего гонщика: «Вот это да! Тейлор Барнард занял 2-е место по итогам великолепно проведённой гонки, что стало отличным завершением уик-энда для нашей команды Формулы E! Она прекрасно начала сезон, у нас уже четыре подиума в трёх первых гонках, и мы постараемся развить этот успех».

Стоит добавить, что именно Барнард добыл для своей команды все её лучшие результаты в этом году. Сэму Бёрду, его опытному напарнику, пока хвастаться нечем, и он занимает в личном зачёте только 12-е место.

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