Марио Изола: Мы увидели ещё одну зрелищную гонку

Гран При Японии завершился третьим в сезоне победным дублем Red Bull Racing. После финиша руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги четвёртого этапа сезона.

Марио Изола: «Я считаю, что сегодня мы увидели ещё одну зрелищную гонку Формулы 1. На одной из самых сложных трасс для гонщиков и техники мы стали свидетелями большого числа обгонов и различных вариантов стратегии. Отчасти такое разнообразие стало возможным благодаря тому, что все три состава, которые мы выбрали на этот этап, оказались подходящими. Это позволило гонщикам выбирать не только различные составы, но и время проведения пит-стопов.

Хотя у Red Bull и Макса Ферстаппена вновь было преимущество, которое позволило относительно легко обеспечить победу, позади мы увидели несколько отличных сражений не только на трассе между гонщиками, но на пит-уолл между командами.

Сегодня был самый жаркий день уик-энда. На старте температура трассы составила +40С, но затем опустилась до +32С. В результате мы увидели значительную термическую деградацию резины, и те, кто лучше с ней справился, смогли отыграть позиции относительно старта.

Главным образом можно выделить Шарля Леклера, который блестяще провёл гонку в этом отношении – его единственный пит-стоп позволил подняться с восьмого на четвёртое место.

В гонке «подрезка» оказалась очень эффективной, но те, кто останавливался слишком рано, затем оказывались в невыгодном положении в конце каждого отрезка. Все эти переменные обеспечили разницу в скорости, которая способствовала обгонам, что было здорово для зрителей.

Болельщики, которые на протяжении всех трёх дней заполняли трибуны, увидели великолепное шоу и смогли отпраздновать десятое место местного героя Юки Цуноды».

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