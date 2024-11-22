Вассёр: Изменения, введённые FIA, не скажутся на скорости

Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, очень недоволен тем, что в FIA довели новую техническую директиву до сведения команд буквально в последний момент, всего за пару дней до того, как надо было отправляться в Лас-Вегас.

Фредерик Вассёр: «С моей точки зрения, новая техническая директива вовсе не разъясняет какие-то действующие положения регламента – она вводит новое правило. Что меня больше всего удивляет, так это то, федерация выпускает какие-то свои документы вечером в пятницу, когда у нас остаётся всего два дня, чтобы принять меры и отправить новые детали в Лас-Вегас.

Это какой-то излишне жёсткий подход, ведь мы уже два года используем контрольную планку одной и той же конструкции, о которой FIA была проинформирована два года назад».

Когда Вассёра попросили прокомментировать мнение, высказанное соперниками из Red Bull Racing, что новая техническая директива в первую очередь может сказаться на Ferrari, Mercedes и, возможно, McLaren, он категорично заявил: «Если честно, я полностью сосредоточен на делах моей команды и не в курсе, что там говорят в Red Bull.

Я знаю, что мы должны делать, но не знаю, какие меры приходится принимать Mercedes в работе с машиной. И я не думаю, что эти изменения могут как-то заметно сказаться на нашей скорости. По крайней мере, точно могу сказать, что не в этот уик-энд».

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