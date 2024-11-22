Сан-Антонио обыграл Юту, Орландо вырвал победу над Лейкерс в НБА

Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк на площадку не выходил

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли четыре матча регулярного чемпионата.

Сан-Антонио на своей площадке обыграл Юту — 126:118. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк на площадку не выходил. В другом матче Орландо на выезде вырвал победу над Лейкерс благодаря трехочковому броску на последних секундах — 119:118.

Шарлотт Хорнетс — Детройт Пистонз — 123:121 ОТ (33:27, 30:32, 30:20, 16:30, 14:12)

Торонто Рэпторс — Миннесота Тимбервулвз — 110:105 (32:27, 20:24, 25:28, 33:26)

Сан-Антонио Сперс — Юта Джаз — 126:118 (17:32, 34:35, 34:22, 41:29)

Лос-Анджелес Лейкерс — Орландо Мэджик — 118:119 (38:36, 29:24, 21:29, 30:30)

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