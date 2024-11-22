Хилтон-Хед (W35). Лопата в трех сетах выиграла полуфинальный поединок и впервые будет играть за титул ITF

Украинская теннисистка одержала победу в полуфинале турнира ITF W35 в США



Анастасия Лопата (№735 WTA) в матче за выход в финал за 2,5 часа обыграла американку Кайли Маккензи (№811 WTA) – 6:4, 0:6, 6:2. Украинка подала два эйса, допустила шесть двойных ошибок, проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала шесть брейков.

19-летняя Лопата проводит свой восьмой профессиональный турнир и впервые в карьере сыграет в финале. Напомним, что украинка с 2022 года учится в Университете Джорджии и выступает в студенческой теннисной лиге NCAA. В прошлом сезоне команда Лопаты дошла до финала национального чемпионата (уступила команде Техасского университета Эй-энд-эм), а сама она сыграла в финале индивидуального чемпионата NCAA, став самой низкорейтинговой теннисисткой в истории, кому удалось дойти до решающего матча (уступила в трех сетах американке Алексе Ноэль).

В финале соревнований в Хилтон-Хед Анастасия Лопата сыграет с победительницей матча между американкой Эльвиной Калиевой и Оливией Линсер из Польши.

btu.org.ua