Лео Месси и раздевалка Интер Майами выступают против назначения Хави Эрнандеса

Все же не всех экс-игроков Барсы рады там видеть

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В ближайшее время в "Интер Майами" произойдут серьезные изменения. Тата Мартино готовится покинуть пост тренера, который он занимал с лета 2023 года. Аргентинец берет на себя основное бремя вылета клуба в первом раунде плей-офф футбольной высшей лиги против "Атланты Юнайтед" в решающем третьем матче, хотя для объяснения своего ухода называет "личные причины". Ожидается, что на конференции в пятницу эта новость будет объявлена официально.

Недавно появилась информация, что одним из главных кандидатов на эту должность является Хави Эрнандес, экс-игрок "Барселоны". Однако, воссоединение с бывшими членами по команде в МЛС вряд ли произойдет. Как информирует Sport.es, отношения между Хави и его бывшими партнерами по "Барсе" не такие уж и хорошие. С Месси испанский тренер всегда поддерживал приличные отношения, которые никогда не выходили за рамки профессионального аспекта, но в последнее время они стали более отдаленными и даже холодными. В случае с Жорди Альбой, то связи были разорваны после его ухода из "Барселоны" в 2023 году, когда игрока вытеснил Алехандро Бальде.

Единственным, кто поддерживает хорошие отношения с бывшим товарищем по команде, является Серхио Бускетс. Кроме связей на поле, бывшие партнеры по команде сохранили искреннюю дружбу, которая не ухудшилась, когда Хави руководил опорником в "Барселоне". Но этой поддержки будет недостаточно, чтобы испанский руководитель получил работу во Флориде.

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