Александр ХИЖНЯК – о будущем: «Я думаю о третьей Олимпиаде»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Золотой призер Олимпиады-2024 Александр Хижняк рассказал о своем будущем. Украинец размышляет над переходом в профессионалы и участием на Олимпийских играх-2024 в Лос-Анджелесе.

«Я думаю над переходом в профессионалы, но параллельно думаю также и о третьей олимпийской медали. Лично буду делать все возможное, чтобы бокс остался в программе Олимпиады. Также хотел бы приложиться к популяризации любительского бокса среди детей», – сказал Хижняк.

Ранее Хижняк рассказал, как потратил призовые за золото ОИ-2024.

sport.ua