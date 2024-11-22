В 2026-м в Формуле 1 дебютирует новая команда

Интересные сообщения приходят из паддока городской трассы в Лас-Вегасе, которая принимает двадцать второй этап сезона. По информации Racingnews365, в 2026 году в Формуле 1 дебютирует новая команда.

Официальное заявление и другие подробности ожидаются в ближайшее время. Судя по всему, речь идёт о реализации проекта, который несколько лет назад начал Майкл Андретти. Однако на данный момент неизвестно, какое название получит новая команда, но ожидается, что General Motors примет более активное участие в проекте.

Ранее руководство Формулы 1 выступало против появления в чемпионате одиннадцатой команды, но, судя по всему, сторонам удалось прийти к соглашению.

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