Макс Ферстаппен: Лучше и быть не могло!

В Японии команда Red Bull завоевала победный дубль, но если Макс Ферстаппен однозначно был быстрее всех, то его напарник посетовал на сложности с балансом.

Макс Ферстаппен (1-й): «Всё сложилось замечательно! Конечно, на старте было важно удержаться впереди, и на самом деле по ходу гонки складывалось впечатление, что машина работает всё лучше и лучше. Не знаю, возможно это было связано с тем, что начала сгущаться облачность и становилось прохладнее.

С пит-стопами и тактикой был полный порядок, лучше и быть не могло. На предыдущей гонке у нас произошёл небольшой сбой, но на этой трассе мы вновь впереди всех, и это очень радует. В Японии отличные болельщики, и здорово, что мы смогли порадовать победой и их, и мотористов Honda!»

Серхио Перес (2-й): «Это был хороший уик-энд для нашей команды. Во-первых, по-моему, когда после старта приходится проводить рестарт, это всегда осложняет задачу, потому сохранять концентрацию на протяжении долгого времени довольно трудно. Но всё получилось, и мой второй старт прошёл даже чуть лучше, хотя не настолько хорошо, чтобы догнать Макса. Полагаю, затем нам пришлось расплачиваться за то, что на первом отрезке гонки баланс машины не был идеальным, а это означало, что нам не удавалось держать высокий темп.

На пит-стопе нас опередил Ландо Норрис, после чего на втором отрезке мне пришлось слишком интенсивно атаковать. Но когда я перешёл на жёсткие шины, то стало намного комфортнее. Хороший темп восстановился, но полагаю, в какой-то мере сказалось то, что на первом отрезке были некоторые сложности с балансом.

Думаю, мы сейчас в хорошей форме. Если помните, в прошлом году японский уик-энд был для меня, вероятно, худшим за весь сезон. Но если сейчас машина позволяет держать столь высокий темп на трассе, где так много быстрых и среднескоростных поворотов, то, по-моему, мы можем везде рассчитывать на хорошие результаты».

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