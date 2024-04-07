Ливерпуль сыграет с МЮ, Шеффилд примет Челси Мудрика: расписание матчей 32 тура АПЛ

7 апреля в рамках 32 тура Английской Премьер-лиги состоится три матча.

В В центральном матче тура встретятся Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Противостояние между мерсисайдцами и «красными дьяволами» также называют Северо-западным дерби.

Расписание матчей 32 тура АПЛ

17:30 Манчестер Юнайтед— Ливерпуль

19:30 Шеффилд Юнайтед— Челси

22:00 Тоттенгэм — Ноттингем

Остальные матчи этого тура прошли 6 апреля. В частности, Астон Вилла выдала перестрелку с Брентфордом, а Манчестер Сити совершил камбэк в матче против Кристал Пелеса. Со всеми результатами вчерашнего игрового дня можно ознакомиться по этой ссылке.

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