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Футбол

Ливерпуль сыграет с МЮ, Шеффилд примет Челси Мудрика: расписание матчей 32 тура АПЛ

7 апреля в рамках 32 тура Английской Премьер-лиги состоится три матча. 

В В центральном матче тура встретятся Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Противостояние между мерсисайдцами и «красными дьяволами» также называют Северо-западным дерби.

Расписание матчей 32 тура АПЛ

  • 17:30 Манчестер Юнайтед— Ливерпуль
  • 19:30 Шеффилд Юнайтед— Челси
  • 22:00 Тоттенгэм — Ноттингем

    • Остальные матчи этого тура прошли 6 апреля. В частности, Астон Вилла выдала перестрелку с Брентфордом, а Манчестер Сити совершил камбэк в матче против Кристал Пелеса. Со всеми результатами вчерашнего игрового дня можно ознакомиться по этой ссылке. 

    champion.com.ua

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