Второй номер сборной Австрии Тамира Пашек: “Была удивлена не слишком активной, а скорее более выжидательной тактикой Цуренко”

Австрийская теннисистка Тамира Пашек прокомментировала свое поражение от лидера сборной Украины Леси Цуренко в первом матче противостояния команд в Кубке Билли Джин Кинг



“Это было очень обидное поражение! Второй сет, конечно, очень обидный. Я начала матч слишком пассивно, но также была удивлена не слишком активной, а скорее более выжидательной тактикой Цуренко. Мне немного не хватало тайминга и работы ног. Но потом я нашла свою игру и очень горжусь собой за то, что смогла побороться.

Во втором сете я сыграла очень хорошо, начала играть очень активно. Временами мне удавалось доминировать на корте и это помогло довести счет до 5:2. Последующие геймы прошли в упорной борьбе, и в концовке мне очень не повезло, что я не смогла завершить сет в свою пользу”, – сказала Тамира Пашек.

Сегодня, во второй день противостояния, Тамира Пашек должна сыграть против Катарины Завацкой. Напомним, что капитаны сборных могут сделать замены, не позднее, чем за час до начала встречи.



Фото: Adrean Indolos.

btu.org.ua