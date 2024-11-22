Экс-игрок Барселоны о Хави: Когда он возглавил команду, мы не очень хорошо поладили. Видимо, я ему не понравился

Далеко не у каждого есть хорошие воспоминания об испанском тренере

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Оскар Мингеса является воспитанником академии "Барселоны". 25-летний защитник успел сыграть 66 матчей в основной команде, где в итоге он перешел в "Сельту". В интервью Esport3 испанец рассказал о причинах своего ухода из каталонского клуба.

"Когда он возглавил команду, мы не очень хорошо поладили. Видимо, я ему не понравился. Я не хочу его обижать или что-то такое. Он сказал мне, что сыграю 10 игр. Не думаю, что у меня был лучший менталитет в мире. Я ходил на тренировки, чтобы просто тренироваться, играл и не получал от этого удовольствия… Именно поэтому я ушел из "Барсы", чтобы попытаться вернуть мотивацию играть, наслаждаться футболом и совершенствоваться", – заявил правый защитник.

Добавим, что в этом сезоне Оскар Мингеса сыграл 12 матчей, где отметился 2 голами и 5 ассистами.

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