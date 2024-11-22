«Он сильно рискует». Экс-чемпион мира – о поединке украинского боксера

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой в среднем весе (до 69,9 кг) – в ринге встретятся украинец Сергей Богачук (24-2, 23 КО) и экс-чемпион WBA Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО) из Узбекистана.

Бывший чемпион мира Крис Алгиери оценил шансы боксеров в этом поединке:

«Эти парни сильно рискуют, потому, что согласились на тяжелый бой. У каждого из них есть поражение в последнем поединке. Если кто-то из них проиграет еще раз, будет тяжело вернуться на вершину. Они показывают качественный бокс, устраивают интересное шоу, и фанаты хотят видеть их в ринге.

Я считаю, что Богачук входит в пятерку лучших боксеров в своем дивизионе. Но ему нужно быть внимательным с Мадримовым – придется много отбиваться от атак соперника. В Саудовской Аравии решили рискнуть и дали этим парням шанс себя проявить. Боксеры получат солидные деньги», – уверен Алгиери.

Сергей Богачук провел последний бой в августе 2024 года – проиграл американцу Вирджилу Ортису. Исраил Мадримов в августе 2024 дал конкурентный бой чемпиону из США Теренсу Кроуфорду, однако проиграл судейским решением.

sport.ua