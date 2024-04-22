Тренер Дюбуа ответил на дерзкие слова Хрговича о Даниеле

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа и Филип Хргович

Дон Чарльз, тренер британца Даниэля Дюбуа (20-2, 19 KO), ответил обязательному претенденту IBF Филипу Хрговичу (17-0, 14 KO), который на первой пресс-конференции заявил, что для того, чтобы бой получился конкурентным, Дюбуа необходимо улучшить свои показатели с момента их последней встречи на ринге.

«Даниэлю тогда было 21 или 22 года, я не присутствовал при этом, не был его тренером. Сейчас Даниэлю 26 лет, так что, скажем, это было четыре-пять лет назад, Даниэль был еще ребенком, когда состоялся этот спарринг. Если Филип Хргович собирается держаться за это и поэтому уверен в себе – тогда удачи.

Даниэль был мальчиком, а теперь вырос в мужчину. Посмотрите, чего он добился с тех пор. Даниель, с которым Хрговичу предстоит встретиться первого июня, — это не тот Даниэль, с которым он спарринговал», – сказал Дюбуа.

Бой Хргович – Дюбуа состоится в андеркарде поединка Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол 1 июня в рамках турнира «Matchroom versus Queensberry».

sport.ua