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Футбол

Известна кадровая ситуация Челси на матч против Арсенала

Звездный полузащитник синих может не сыграть в матче АПЛ

Известна кадровая ситуация Челси на матч против Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Завтра, 23 апреля, "Челси" сыграет против "Арсенала" в рамках 29-го тура Премьер-Лиги.

    Кадровая ситуация "синих" на этот поединок такова: Коул Палмер сегодня, 22 апреля, не тренировался с командой из-за болезни, а Мало Густо пока проходит медицинское обследование, а Кристофер Нкунку, пока частично возобновил занятия.

    Напомним, что матч "Арсенал" — "Челси" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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