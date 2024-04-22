Движение сыграло вничью с Минаем в 25 туре УПЛ

Минай сыграл вничью со львовским Движением в матче 25 тура Украинской Премьер-лиги.

Игра завершилась со счетом 1:1.

<p Команды обменялись голами в середине второго тайма. На гол полузащитника закарпатцев Сергея Петько на 68-й минуте с углового, львовяне ответили мячом нападающего Ильи Квасницы, который замкнул прострел Таллеса с левого фланга.

Чемпионат Украины — УПЛ 25 тур, 22 апреля

Минай — Движение Львов 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — 68 Петька, 1:1 — 77 Квасница

Минай : Кемкин, Кисель (Воробчак, 82), Скиба, Чуев, Поддубный, Вакула, ПЕТЬКО, Семотюк (Витенчук, 77), Кораблин, Ременяк (Гуничев, 64), Устименко.

Движение: Ледвой, Роман , Холод, Слюбик, Сыч, Дидик (Карабин, 70), Таллес, Пастух, Плюман (Рунич, 70), Квасница, ОФедор

Предупреждение: 40 Кисель, 90 Петько — 55 Федор, 64 Плюман

Движение осталось на пятом месте турнирной таблицы чемпионата с 41 баллом в активе, Минай идет последним с 16 очками.

Накануне Верес расписал мировую с Днепром-1, ЛНЗ одержал волевую победу над Александрией, а Динамо дома разгромило Полесье.

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