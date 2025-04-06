Connect with us
Футбол

Тренер Байера – о голе на 91-й минуте матча: Иногда можно даже не спрашивать себя, как это произошло

Тренер Байера - о голе на 91-й минуте матча: Иногда можно даже не спрашивать себя, как это произошло

    • Вчера в рамках 28 тура Бундеслиги прошел матч между "Хайденхаймом" и "Байером".

    Команда Хаби Алонсо смогла забить на 91-й минуте игры, это и стал единственный гол в игре и победный для леверкузенцев.

    "Для нас это был очередной матч с сильными эмоциями до самого конца. После вторника (поражения 1:2 от "Арминии" в 1/2 финала Кубка Германии) мы хотели реабилитироваться, и теперь можем отпраздновать победу. В нашей ситуации было важно выиграть, и иногда можно даже не спрашивать себя, как это произошло", — цитируют слова Алонсо Bundesliga.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis