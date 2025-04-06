Алимханулы нокаутировал соперника из Франции и защитил титулы чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Жанибек Алимханулы

5 апреля на арене «Barys Arena» в Астане (Казахстан) состоялся вечер бокса, организованный промоутерскими компаниями Top Rank и Nomad Promotions.

Главным событием шоу стал титульный бой в среднем весе – чемпион мира по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (16–0, 11 КО,Казахстан) вышел на ринг против француза Анауэля Нгамиссенге (14–0, 9 КО).

Чемпион полностью контролировал ситуацию на ринге, лучше двигался на ногах и намного чаще попадал по сопернику. В пятом раунде Жанибек нокаутировал Нгамиссенге.

Жанибек Алимханулы – Анауэль Нгамиссенге – KO 5

sport.ua