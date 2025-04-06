Миннесота победила Филадельфию, Клипперс разгромили Даллас в НБА

Милуоки в овертайме победил Майами
Состоялись матчи очередного игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Клипперс на своей площадке разгромили Даллас — 135:104. Миннесота одержала пятую кряду победу, одолев Филадельфию — 114:109.
Атланта Хокс — Нью-Йорк Никс — 105:121 (31:38, 22:40, 27:30, 25:13)
Детройт Пистонз — Мемфис Гризлис — 103:109 (24:27, 23:19, 30:29, 26:34)
Филадельфия 76ерс — Миннесота Тимбервулвз — 109:114 (23:27, 28:28, 31:28, 27:31)
Майами Хит — Милуоки Бакс — 115:121 ОТ (30:22, 27:35, 31:24, 23:30, 4:10)
Лос-Анджелес Клипперс — Даллас Маверикс — 135:104 (33:21, 28:31, 44:30, 30:22)