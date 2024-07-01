Мужская сборная Украины по баскетболу начала тренировочный сбор в Латвии

Команда Степановского 11 июля отправится на турнир в Тайвань, после чего вернется в Ригу и завершит сбор в конце месяца

Мужская сборная Украины по баскетболу собралась в Риге, где начала летний тренировочный сбор.

Сине-желтые в течение десяти дней будут тренироваться в столице Латвии, после чего 11 июля отправятся в Тайвань, где проведут серию контрольных матчей. 22 числа украинская команда вернется в Латвию, спустя пять дней проведет спарринг со сборной Эстонии, после чего сбор будет завершен.

Главный тренер сборной Виталий Степановский вызвал на сбор 18 игроков, в числе которых — немало молодых исполнителей.

Сборная Украины по баскетболу. Состав на июльский тренировочный сбор:

Защитники: Денис Лукашов, Анатолий Шундель, Илья Сидоров, Лев Кошеватский, Алексей Соловьев, Вадим Козак

Форварды: Александр Кобзистый, Павел Крутоус, Максим Сафонов, Иван Ткаченко, Владимир Конев, Александр Антипов

Центровые: Степан Лесик, Вячеслав Петров, Игорь Сергеев, Богдан Брынюк, Вячеслав Кравцов, Ростислав Новицкий

Напомним, сборная Украины выступает в группе А отбора к Евробаскету-2025 со Словенией, Израилем и Португалией. Квалификацию сине-желтые начали с двух поражений. Следующие два отборочных поединка команда Степановского проведет в ноябре 2024 года.

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