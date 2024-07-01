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Футбол

Рабьо не сыграет в 1/4 финала Евро-2024 из-за перебора желтых карточек

На 24-й минуте матча против Бельгии футболист получил горчичник

Рабьо не сыграет в 1/4 финала Евро-2024 из-за перебора желтых карточек

Фото: twitter.com/equipedefrance

    • Сборная Франции обыграла Бельгию в матче 1/8 финала Евро-2024. Но теперь подопечные Дидье Дешама в четвертьфинале сыграют без Адриана Рабьо.

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    Футболист получил желтую карточку против сборной Польши в последнем поединке группового этапа турнира и на 24-й минуте матча против бельгийцев.

    Франция сыграет в четвертьфинале с победителем матча Португалия — Словения.

    www.ua-football.com

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